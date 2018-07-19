Бард Александр Розенбаум лично рассказал о своем здоровье. Музыканту, у которого медицинское образование и опыт работы врачом, пришлось объяснить состояние своего здоровья после того, как СМИ написали, что Розенбаум болен раком.

Певец как раз направлялся в отпуск и написал своим поклонникам: "Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу".

Журналисты написали о заболевшем Розенбауме после того, как Иосиф Кобзон рассказал, что он и несколько его коллег лечатся на Каширке. Народный артист Иосиф Кобзон рассказал "Прямому эфиру", что рекомендовал онкологическую больницу имени Блохина для лечения Александру Буйнову, Игорю Крутому, Александру Розенбауму.

К счастью, Розенбаум не болен. А в середине июня он поздравлял с Днем медика врачей и медсестер. "Дорогие доктора, милые сёстры, студенты медицинских училищ и институтов. Все те, кто имеет касательство к здоровью людей. Поздравляю с нашим праздником - Днём Медика. Per aspera ad astra!!! Нет благородней и нужнее профессии.

M.D.S. Счастья вам, добра и удачи. Осознания, власть предержащими, важности отношения государства к людям, которые отвечают за здоровье народа, которое будет выражено не только словами, но и конкретными делами.

Любви, терпения и добра вам, дорогие коллеги", - пожелал артист и подарил песню.