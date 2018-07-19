Елена Летучая выложила в Сеть пикантные фотографии

Недавно российская телеведущая Елена Летучая выложила в Сеть пикантную фотографию, где она позирует в чёрном купальнике на тренажёре. Поклонники по достоинству оценили её соблазнительную фигуру. Лена Летучая назвала свой диагноз, из-за которого не может работать на Первом

По словам Елены, заботиться о своём здоровье убедил её муж Юра. Как признаётся телеведущая, из-за трудолюбия она не могла остановиться. Сейчас Елена стала думать о здоровье и больше проводить времени с семьёй.

Как передаёт teleprogramma.pro, из-за проблем со здоровьем врачи запретили Летучей часто совершать перелёты. При этом в последнее время она стала чаще путешествовать, но старается не перенапрягаться.

На днях Елена опубликовала снимок, где она занимается на эллиптическом тренажере в чёрном купальнике. «На спорт пока нельзя, но помечтать можно», - написала Летучая. Поклонники восхитились её идеальными формами. «Богиня», «Елена, восхищаюсь вами! Вы такая яркая и ухоженная и очень красивая!», «Какая женщина красивая, статная, русская красавица», - написали подписчики. Некоторые из них подумали, что Елена находится в положении. Однако сама ведущая призналась, что не против стать мамой.