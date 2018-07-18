Актриса Линдси Лохан намерена усыновить ребенка из Сирии
18 июля 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Известная американская актриса Линдси Лохан шокировала поклонников своим решением. Звезда заявила, что намерена кардинально изменить свою жизнь и хочет усыновить ребенка из Сирии.
В последние годы 32-летняя знаменитость расстраивала фанатов своим поведением: она употребляла алкоголь, постоянно посещала вечеринки, набирала вес, пристрастилась к филлерам. Однако теперь, как сообщает "СтарХит", Линдси решила измениться в корне.
Оказалось, что Лохан несколько дней провела в лагере сирийских беженцев на территории Турции. Именно там она внезапно осознала, что очень любит детей. Более того, актриса хотела бы иметь двух или даже четырех малышей, а также спасти тех ребят, которые остались без родителей.
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