Актриса Линдси Лохан намерена усыновить ребенка из Сирии

Известная американская актриса Линдси Лохан шокировала поклонников своим решением. Звезда заявила, что намерена кардинально изменить свою жизнь и хочет усыновить ребенка из Сирии.

В последние годы 32-летняя знаменитость расстраивала фанатов своим поведением: она употребляла алкоголь, постоянно посещала вечеринки, набирала вес, пристрастилась к филлерам. Однако теперь, как сообщает "СтарХит", Линдси решила измениться в корне.

Оказалось, что Лохан несколько дней провела в лагере сирийских беженцев на территории Турции. Именно там она внезапно осознала, что очень любит детей. Более того, актриса хотела бы иметь двух или даже четырех малышей, а также спасти тех ребят, которые остались без родителей.