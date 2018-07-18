Вера Брежнева поддержала и защитила стареющую Аллу Пугачеву

Одна из самых красивых звезд шоу-бизнеса, бывшая солистка группы "ВИА-Гра" Вера Брежнева после просмотра нового интервью с народной артисткой Аллй Пугачевой встала на защиту Примадонны. Артистка сначала выразила свое восхищение Аллой Борисовной и напомнила, что стареют все. Дети Пугачевой показали модный наряд, в котором можно покататься на яхте

Почему-то в последнее время хейтеры в сети напоминают Примадонне о возрасте. Можно подумать, что артисты, даже самые-самые известные, сделаны из другого теста и должны быть вечно молодыми. Интересно, как выглядят сами эти критики.

Алла Пугачева в интервью Олегу Меньшикова так и заявила: "Да, я старая. И ничего с этим поделать не могу". "И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду", - откровенно сказала Примадонна.

Вера Брежнева решила встать на защиту артистки, - сообщает teleprogramma.pro. "Браво, любимая Алла Борисовна!!! Обожаю! Мудрая, смелая, потрясающая!!!" - поддержала Аллу Вера. "И для всех волнующихся хочется добавить, что все мы стареем )) все вы, каждый из нас постареет. Просто кто-то раньше, кто-то позднее", - добавила Брежнева и посоветовала послушать интервью любимой артистки.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)17 Июл 2018 в 4:48 PDT

Алла Пугачева в последнее время практически не общается со СМИ. О ее жизни журналисты, как и обычные пользователи, узнают из Сети. На откровенное интервью, в котором Примадонна рассказала о своей семье, она решилась ради давнего друга Олега Меньшикова. Она призналась, что считает Максима Галкина идеальным мужем, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте.