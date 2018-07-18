Экс-солист группы «Доктор Ватсон» умер в возрасте 59 лет
18 июля 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Умер бывший солист группы "Доктор Ватсон", один из создателей музыкального коллектива Игорь Браславский. Музыканту было 59 лет. Печальную новость о кончине Игоря Браславского сообщил вчера поэт-песенник Александр Шаганов.
Игорь Браславский умер 17 июля. Он несколько месяцев не дожил до 60 лет. 60 ему исполнилось бы 7 декабря.
На странице группы в Facebook появился некролг: "Ушел от нас прекрасный человек, музыкант, великолепный певец, Заслуженный артист России Игорь Браславский. Спасибо за песни , которые Игорь подарил всем нам. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ..."
По словам Шаганова, его друг боролся с раком. "Горькая новость - не стало Игоря Браславского ... Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон" и в сольной карьере", - написал Шаганов в соцести. По его словам, Игорь безвременно умер из-за коварной болезни. Шаганов отметил, что музыкант "боролся и помогал выстоять другим, в частности, всячески опекал онкобольных детишек", - сообщает teleprogramma.pro.
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