Телеведущая Дана Борисова подтянула кожу лица

Известная российская телеведущая Дана Борисова решилась на серьезную косметическую процедуру. Согласно последней информации, знаменитость не стала скрывать свое желание омолодиться.

В рамках одного из телешоу Борисова отправилась к пластическому хирургу, который провел ей процедуру под названием "нитяной лифтинг". Данная операция выполняется при местном обезболивании. В лицо пациента вводятся особые нити, которые позволяют подтянуть кожу.

Как сообщает "7 Дней", Дана очень переживала, когда делала эту процедуру, однако желание снова стать молодой и свежей заставило ее потерпеть. Ранее Борисова сообщала, что активно борется с пигментными пятнами.