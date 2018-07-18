Телеведущая Дана Борисова подтянула кожу лица
18 июля 2018, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская телеведущая Дана Борисова решилась на серьезную косметическую процедуру. Согласно последней информации, знаменитость не стала скрывать свое желание омолодиться.
В рамках одного из телешоу Борисова отправилась к пластическому хирургу, который провел ей процедуру под названием "нитяной лифтинг". Данная операция выполняется при местном обезболивании. В лицо пациента вводятся особые нити, которые позволяют подтянуть кожу.
Как сообщает "7 Дней", Дана очень переживала, когда делала эту процедуру, однако желание снова стать молодой и свежей заставило ее потерпеть. Ранее Борисова сообщала, что активно борется с пигментными пятнами.
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