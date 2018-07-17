Российский художник Никас Сафронов готов написать портрет Ольги Бузовой, если ему его закажут, но уверен, что это единственное, что способно оставить ее в истории. А все потому что как только теледива перестанет мелькать на экранах телевизоров, о ней тут же забудут.

«Это своего рода попкорн, раскрученный телевидением. Жаль, что пресса и ТВ уделяет внимание не тем героям. Возможно, и эта девушка выкладывается на все 100. Но здесь трудолюбия одного мало. Здесь нужен талант для того, чтобы тебя по-настоящему полюбил народ. Пока же она вышла удачно замуж, потом удачно развелась, сообщив об этом всей стране. Но все равно истинным талантом ее бог обделил. Может быть, когда-нибудь она себя и проявит, но пока она для меня мотылек-одиночка. Скажем прямо: не Алла Пугачева. И если завтра ее перестанут показывать, то о ней забудут через неделю», - выдал свою характеристику новоявленной звезде Никас Сафронов.

Он так же заметил, что никогда не интересовался звездами скандальной телестройки, но как-то посмотрел программу Андрея Малахова с участием Ольги Бузовой и был шокирован поведением девушки. Которая ничего из себя не представляя, вела себя как звезда.

«В моем понимании Бузова очень несчастный человек, хотя может быть, она сама об этом даже не знает, потому что так как при такой популярности у нее никогда не будет настоящего женского счастья», - цитирует художника портал prozvezd.info