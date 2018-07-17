Леонид Агутин с размахом отметил свой юбилей

Накануне, 16 июля, популярному певцу и композитору Леониду Агутину исполнилось 50 лет. Свой юбилей артист с размахом отметил в одном из московских ресторанов в большой компании.

Конечно же, одной из первых с поздравлениями к юбиляру обратилась его супруга Анжелика Варум. «Помимо всего того, что принято в подобных случаях желать родным и близким, как артисту и музыканту хочу пожелать тебе, мой родной, неиссякаемого вдохновения и теплой, благодарной публики еще на долгие-долгие годы, потому что твоя музыка согревает наши сердца!», - написала она в длинном и трогательном поздравлении в своем инстаграме.

А на вечеринку по случаю юбилея были приглашены Татьяна Навка, Вадим Верник, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Пелагея с супругом, Александр Ревва и многие, многие другие, сообщает «Телепрограмма».

«Немного странное ощущение – нет ни одной стоящей, оригинальной мысли в голове по поводу сегодняшнего события. То есть, вообще, мыслей тьма и идей. Они толпятся в моей голове и умоляют меня беречь себя, свое здоровье и жить долго, ибо все они мечтают увидеть свет», - поделился своими чувствами юбиляр в инстаграме.