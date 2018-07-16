Сергея Шнурова хотят запретить

Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей выступил против группы «Ленинград». Активисты из Новосибирска назвали лидера группы Сергея Шнурова «масштабным проектом по разрушению нравственности».

Православные активисты считают, что Шнурову необходимо обязать понести ответственность за свою музыку, а закон о мате – ужесточить, передаёт teleprogramma.pro.

В связи с этим они опубликовали письмо к секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, заявив, что видеоролики с концертов группы «Ленинград» являются доступными для детей. Активисты также указали, что мат способствует уничтожению среды обитания русского народа.

Ранее в 2016 году активисты обращались в Роскомнадзор по поводу материалов, содержащих нецензурную брань в видеоблоге «группировки «Ленинград», однако ответных мер не было принято.