Шнуров подкинул повод для сплетен, поклонники подозревают его в очередном романе

Сергея Шнурова всегда готов подкинуть очередной повод для сплетен своим подписчикам. На отдых в Италию он отправился в компании с предпринимательницей Никой Белоцерковской. Его поклонники предполагают, что лидер группы "Ленинград" закрутил новый роман после расставания с женой Еленой Мозговой известной как Матильда.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал несколько снимков и видео экстравагантного танца. А поклонники теперь гадают: то ли музыкант пьян, то ли счастлив сверх меры. Но большинство надеются, что это новый предмет воздыханий Сергея Шнурова, чей смех слышен на видео, так благотворно на него подействовал. Музыкант не скрывает, что по солнечному Апеннинскому полуострову он путешествует в том числе с предпринимательницей Никой Белоцерковской.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)12 Июл 2018 в 10:00 PDT

«Сережа таких тюков навалом в Смоленском Брянском направлении на каждом километре - впечатление как первый раз увидел. Совет найди поле ромашек будет красивее», «Поет про то, что ему и в России хорошо. Но причмокивая от удовольствия катает на ролсе по эуропе поганой», «Серега, много фото стало, которые кричат, что тебе сейчас кайфово стало. Не переусердствуй», - написали пользователи в комментариях к фото.

В пользу последнего замечания, что любимцу публики не так весело, как он старается показать, и свидетельствует последнее философское стихотворение, о том, куда же уходят женщины. И пусть это ироническая шутка о том, что не бывает идеальных отношений, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное – вполне реальные переживания.

Куда уходят бабы?

В какие города?

Одним глазком хотя бы

Взглянуть бы мне туда,

Где принцы на коняшках,

Гарцуют аки боги,

В наглаженных рубашках,

У всех помыты ноги,

Учтивы и участны,

Болтливо-молчаливы,

Тактичны в жизни частной.

Под ветвями оливы,

Глядят и не отводят

Глаза, целуя в шею.

Но поезда не ходят

В такую ахинею.