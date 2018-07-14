Неожиданное признание врача Майкла Джексона: певец был кастрирован ради голоса

Врач Майкла Джексона надеется, что недавно похороненный отец легендарного поп-исполнителя Джо Джексон только в аду сможет найти искупление за все свои грехи. Конрад Мюррей, печально известный врач, который был заключен в тюрьму из-за смерти Майкла Джексона сделал неожиданное признание. Он записал видео в котором рассказал, что отец Джексона был одним из худших родителей, каких можно пожелать ребенку.

В ролике, размещенном The Blast, Мюррей объясняет, что в свое время, когда он заботился о Майкле, певец поведал ему ужасающие истории о «многих страданиях от отца». В частности, доктор рассказал, что Майкл Джексон был химически кастрировали в детстве гормональными инъекциями, чтобы задержать половое созревание и сохранить высокий голос. Мюррей возлагает вину за процедуру на Джо и говорит, что у него «нет слов» от этого ужаса.

Несмотря на то, что Майкл Джексон публично утверждал, помирился со своим отцом, однако всем свои друзьям он неоднократно рассказал, как сильно он ненавидел своего Джо. О том, что певец так и не смог простить родителя говорит и тот факт, что Джо был вычеркнут из завещания короля поп-музыки.

Мюррей даже после смерти отца Джексона не изменил своего отношения к Джо, провозгласив: «Говорят, что только хорошие умирают молодыми ... Надеюсь, Джо Джексон найдет искупление в аду».

Напомним, доктор Майкла Джексона был признан виновным в непредумышленном убийстве певца и два года отсидел в тюрьме за инъекцию смертельной дозой мощного анестетика, пропофола, который и убил поп-звезду. Джо Джексон был похоронен возле склепа своего сына на частном кладбище Forest Lawn северного пригорода Лос-Анджелеса.