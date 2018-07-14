Тина Канделаки опубликовала свое фото в купальнике, но не пляже, а в бассейне
14 июля 2018, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая, руководитель спортивного телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки опубликовала свое фото в купальнике. Сейчас в летний сезон многие звезды шоу-бизнеса устремились показать себя во всей красе.
Канделаки выложила фото из бассейна. Известно, что телеведущая строго следит за своей фигурой, занимается спортом. Оказывается, для поддержания тела в форме теледива не только тренируется в зале, но и плавает в бассейне.
Канделаки в подписи к снимку рассказала о своих планах на выходные.
"Нас ждут прекрасные выходные. Сегодня концерт @gunsnroses, завтра встречаюсь с Фернандо Мориентесом, а в воскресенье финал ЧМ-2018".
Guns N' Roses - американская хард-рок-группа, вчера был первый концерт коллектива в России.
Недавно актер и блогер Станислав Садальский Instagram раскритиковал Тину Канделаки. Он написал, что канал, которым руководит теледива, три года готовился к чемпионату мира по футболу в России, а генеральный продюсер "Матч ТВ" в первые дни мундиаля находилась не на трибунах, болея за сборную России, а "наслаждается жизнью в Лондоне".
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