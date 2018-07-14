Тина Канделаки опубликовала свое фото в купальнике, но не пляже, а в бассейне

Известная телеведущая, руководитель спортивного телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки опубликовала свое фото в купальнике. Сейчас в летний сезон многие звезды шоу-бизнеса устремились показать себя во всей красе.



Канделаки выложила фото из бассейна. Известно, что телеведущая строго следит за своей фигурой, занимается спортом. Оказывается, для поддержания тела в форме теледива не только тренируется в зале, но и плавает в бассейне.

Канделаки в подписи к снимку рассказала о своих планах на выходные.

"Нас ждут прекрасные выходные. Сегодня концерт @gunsnroses, завтра встречаюсь с Фернандо Мориентесом, а в воскресенье финал ЧМ-2018".

Guns N' Roses - американская хард-рок-группа, вчера был первый концерт коллектива в России.

Недавно актер и блогер Станислав Садальский Instagram раскритиковал Тину Канделаки. Он написал, что канал, которым руководит теледива, три года готовился к чемпионату мира по футболу в России, а генеральный продюсер "Матч ТВ" в первые дни мундиаля находилась не на трибунах, болея за сборную России, а "наслаждается жизнью в Лондоне".