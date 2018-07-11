Беременная Нюша уходит в декрет

В скором времени, этой осенью, популярная певица Нюша и ее муж, главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, станут счастливыми родителями.

27-летняя звезда станет мамой в первый раз, а для Игоря это второй брак. От первого брака у него двое детей.

Своим многочисленным поклонникам в инстаграм Нюша сообщила, что на какое-то время уйдет в декрет и не будит проводить концертную деятельность.

«Сегодня осознала, что грядёт серьёзный перерыв, не творческий, но гастрольный... Действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу...» - цитируют news.ru слова будущей мамы. Также она добавила, что очень взволнована предстоящими событиями.

Фанаты исполнительницы поздравляют Нюшу с грядущим пополнением, а кто-то с сожалеет, что какое-то время не увидит ее на сцене.

«Мы будем скучать», «Пока, дорогая, счастливых родов!», «Слава богу… прощай», «Наша любимая девочка… Безусловно нам будет тебя не хватать... Мы будем по тебе скучать… Мы будем тебя ждать столько, сколько надо… Любим тебя», - пишут преданные фолловеры.