Мама Собчак рассказала о беременности дочери

В интернете стали появляться слухи о том, что Ксения Собчак во второй раз станет мамой. Пока экс-ведущая Дома-2 никак не комментирует эту информацию. Мама Ксении Людмила Нарусова прокомментировала информацию о беременности дочери. Как Ксения Собчак отметила День семьи, любви и верности

«Это кто-то запустил слух в интернете. Комментировать такой личный момент должна сама Ксения… А внуков, конечно, хочу. Если Ксения еще подарит внука или внучку — буду рада», - рассказала Нарусова «Комсомольской правде». При этом бабушка добавила, что после рождения сына Платона Ксения расцвела. Ранее она называла детей гадёнышами, но потом поняла, что это такое, и теперь она счастлива. Нарусова также сказала, что из Ксении вышла прекрасная мама. А в августе бабушка планирует весь отпуск провести с внуком.

Впервые Ксения Собчак стала мамой полтора года назад, напоминает teleprogramma.pro. Телеведущая не только успевает много работать, но и заниматься воспитанием сына Платона.