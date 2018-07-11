У футболиста Тарасова и модели Костенко дочь родилась с идеальными параметрами

Футболист Дмитрий Тарасов и его третья жена модель Анастасия родили дочку. Девочка появилась на свет в одном из московских роддомов 10 июля. Счастливые родители поздравили и поблагодарили друг друга за рождение малышки. Жена футболиста Дмитрия Тарасова родила дочь

Дочка футболиста и модели родилась ростом 50 сантиметров и весом почти три килограмма - 2940 граммов.

У педиатров принято считать, что три кг и 50 см - это идеальный вес и рост для новорожденной девочки.

Возможно, Тарасов присутствовал на родах. Он уже выложил фотографии с дочкой в роддомовских пеленках на руках.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)10 Июл 2018 в 10:30 PDT

Со вчерашнего дня семейство принимает поздравления.

Роман Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко закрутился, когда у футболиста испортились отношения с его второй супругой, ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой. Дмитрий встретил новую любовь. После развода Ольга лишилась и дома, в котором они жили с Тарасовым, и подаренного ей автомобиля. Анастасия Костенко - уроженка Ростовской области, вторая вице-мисс Россия 2014.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)10 Июл 2018 в 11:11 PDT

"Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой!", - написала молодая мама.