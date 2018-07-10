Актриса Лора Резникова: Сейчас все будто помешались на сексуальности
10 июля 2018, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]
- Надувные губы , груди , попы...Для меня сексуальность и мужская, и женская - прежде всего умение быть интересной, спонтанной, яркой и эмоциональной натурой. А женская сексуальность... Конечно, она нужна для ощущения себя женщиной.
Что касается актрис, то нам сексуальность нужна еще и для работы. Это топливо, причем ядерных масштабов, и если им правильно пользоваться, то рождается искусство, а если неумело - то, извините, порнография, причем во всех смыслах.
Полное интервью с артисткой об отношениях с партнерами на съемочной площадке, увлечении пилоном и своём "эзотерическом " возрасте - читайте ЗДЕСЬ
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