Актриса Лора Резникова: Сейчас все будто помешались на сексуальности

- Надувные губы , груди , попы...Для меня сексуальность и мужская, и женская - прежде всего умение быть интересной, спонтанной, яркой и эмоциональной натурой. А женская сексуальность... Конечно, она нужна для ощущения себя женщиной.

Что касается актрис, то нам сексуальность нужна еще и для работы. Это топливо, причем ядерных масштабов, и если им правильно пользоваться, то рождается искусство, а если неумело - то, извините, порнография, причем во всех смыслах.



Полное интервью с артисткой об отношениях с партнерами на съемочной площадке, увлечении пилоном и своём "эзотерическом " возрасте - читайте ЗДЕСЬ