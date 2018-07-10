Максим Галкин предсказал результат сборной РФ на ЧМ еще год назад
10 июля 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин рассказал в соцсети удивительную вещь: оказывается, судьба сборной России на чемпионате была предсказана еще год назад в эфире программы "Лучше всех". "Да мы круче осьминога Пауля!".
Максим разместил видео, в котором участница программы отрывает лепестки от огромной ромашки, на которых написано то, что с нами точно не произойдет. А на последнем написано то, что и должно случиться. И в итоге лепесток "предсказал", что российская сборная покинет ЧМ-2018 в 1/4. Поклонники уже назвали Максима "Вангалкиным".
Запись телешоу вышла в эфир в июне 2017 года.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес