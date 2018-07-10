Максим Галкин предсказал результат сборной РФ на ЧМ еще год назад

Максим Галкин рассказал в соцсети удивительную вещь: оказывается, судьба сборной России на чемпионате была предсказана еще год назад в эфире программы "Лучше всех". "Да мы круче осьминога Пауля!". Басков опубликовал снимок с Аллой Пугачевой: "болеем всем сердцем и душой"

Максим разместил видео, в котором участница программы отрывает лепестки от огромной ромашки, на которых написано то, что с нами точно не произойдет. А на последнем написано то, что и должно случиться. И в итоге лепесток "предсказал", что российская сборная покинет ЧМ-2018 в 1/4. Поклонники уже назвали Максима "Вангалкиным".

Запись телешоу вышла в эфир в июне 2017 года.