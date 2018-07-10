В сети обсуждают внешность Ольги Дроздовой

В сети обсуждают внешность актрисы театра и кино Ольги Дроздовой. Сейчас актрисе 53 года. Дроздова носит очки в модной оправе. У нее шикарные волосы. Но брюнетка от рождения Ольга изменила цвет волос.

Дроздова - супруга актера Дмитрия Певцова - сделала откровенные признания, приняв участие в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека". Пара воспитывает 10-летнего сына Елисея, которого, как сказала актриса, они вымолили.

Ольга Дроздова снималась в фильме "Бандитский Петербург".









И поклонники сравнивают, какая она была и какая стала. Многих внешность Дроздовой разочаровала. Говорят, что она стала выглядеть старше своего возраста, сообщает teleprogramma.pro. Телезрители заметили, что актриса не только поправилась, на лице появились морщинки. Но разочаровала не только внешность звезды. Дроздова откровенничала о своей молодости, о знакомстве с Певцовым, о рождении сына.

Но телезрители прокомментировали интервью Бориса Корчевникова с Ольгой Дроздовой: "Одно разочарование", а актрису оценили: "Сплошное самолюбование и кривляние".