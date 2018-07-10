11-летняя дочь Хворостовского изумила общественность своими вокальными данными
10 июля 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
Одиннадцатилетняя дочь покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского поразила пользователей сети своими вокальными данными. Нина исполнила известную песню Fly Me to the Moon ("Унеси меня на Луну").
Голос и слух девочки оценила сама Анна Нетребко, которая поставила "лайк" под постом. Подписчики Нины порекомендовали ей заниматься вокалом, поскольку такой талант не следует оставлять без внимания, передает "7 Дней".
Некоторые подчеркнули, что голос дочери Хворостовского в настоящий момент напоминает бриллиант без огранки. Многие призвали Нину начать учиться пению профессионально. Не исключено, что в будущем наследница легендарного артиста тоже добьется больших успехов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес