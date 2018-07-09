Эвелина Бледанс не скрывает новый роман с молодым актером

Актриса Эвелина Бледанс не скрывает свой новый роман с молодым актером. Самая известная российская медсестра два года назад пережила развод с отцом своего младшего сына Семена продюсера Александра Семина.

Сначала пара не афишировала расставание. Ради своего "солнечного" мальчика актриса и продюсер сохранили добрые отношения. Эвелина страдала, признавалась, как больно возвращаться поздно вечером с работы в холодную постель.

Недавно 49-летняя Бледанс стала появляться в компании 28-летнего звезды сериалов "Кадеты" и "Закон каменных джунглей" Аристархом Венесом. Эвелина и Аристарх работают в одном спектакле. Рабочие отношения актеров переросли с роман. Говорят, Аристарх легко подружился с шестилетним сыном Эвелины.

Пару встречают в публичных местах. Недавно актеры играли футбольный матч на Красной площади. Аристарх выступал на поле, а в перерыве на глазах болельщиков открыто целовал возлюбленную.

"Будет в моей жизни еще муж, а, может, и не один, а если и нет - все равно меня ждет счастье!" - сказала Эвелина Бледанс в интервью изданию "Спид-Инфо".