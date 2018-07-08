Киркоров опубликовал фото, где он без грима и в одних трусах

Филипп Киркоров с детьми в настоящий момент отдыхает в США, в отеле в Лос-Анджелесе. Сегодня певец разместил фотографию, на которой он в бассейне в одних плавках возлежит на надувном матрасе. Киркоров огорошил признанием, что начинал покорять сцену, работая стриптизером

"Похоже, не рад, что снимают", "Филипп, такое ощущение что вы тонете на этой штуке и выражение лица об этом говорит", - отмечают поклонники в комментариях. Некоторые при этом отметили, что "Филиппу нужен активный отдых, тело дрябловатое". А кто-то увидел сходство Филиппа с Джеком Николсоном.