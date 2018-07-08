Экс-участница скандальной телестройки Ольга Бузова сделала предложение руки и сердца автору эффектного гола в ворота сборной Хорватии. Она записала видеообращение к полузащитнику сборной России Денису Черышевау и разместила его на своей странице в социальной сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)7 Июл 2018 в 11:40 PDT

Пользователи, конечно поняли, что Ольга пошутила, но «в каждой шутке есть доля шутки», поэтому посоветовали футболисту «бежать о нее без оглядки»

«Да кому ты нужна, позорище. Один уже опозорился, правой пяткой перекрестился что от тебя избавился», «Бузова, человек перестанет в футбол играть от такого обещание. Мы теряем футболиста!», «Ну все, теперь она начнем ему написывать, да видео свое посылать. Измором будет брать!», «Он на Тарасова похож, а его девушка на жену Тарасова. Не лезь!», - написали пользователи в комментариях.

Но Бузова прет как локомотив, не путать с футбольной командой, и никакие сообщения от злопыхателей ее не остановят. Она уже подписалась на страничку Черышева и называет его своим: «Спасибо за игру! Спасибо за красивый футбол!!! Спасибо за вашу самоотверженность! Спасибо за этот кайф. Это игра, это футбол. Для меня, вы чемпионы!!! Ничего не знаю, мой так- то @cheryshev90 гол забил».

Вот парню не повезло, так не повезло. И Хорватии проиграли, и Бузова теперь проходу не даст, уверены пользователи Сети.