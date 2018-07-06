Уснувшего на скамейке в Москве певца обокрали на крупную сумму

Об ограблении спящего на лавочке в Москве певца Сергея Пенкина написали несколько СМИ. В Интернете гуляют слухи о том, что артист напился с малознакомыми людьми в одном из московских кафе, - сообщает m24.ru. Проснулся Пенкин, якобы, на скамейке около кафе и, очнувшись, не обнаружил своих часов, золотой цепочки с крестиком и iPhone X.

Сам Пенкин опроверг слухи о его ограблении. По его словам, "ничего такого не было". "Госссподи, что за бред такой. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то», — пробормотал Пенкин", - сказал 57-летний артист в интервью телеканалу 360.

Сергей Пенскин обладатель четырехоктавного диапазона голоса. Артист исполняет русские народные песни, романсы, популярные западные композиции. По данным Агентства "Москва", артист обратился в полицию 5 июля. По его признанию, 1 июля он в нетрезвом состоянии уснул на улице Кузнецкий Мост. Потерпевший оценил ущерб в один миллион 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полиция разыскивает грабителей.