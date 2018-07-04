Александра Маслякова потрясла смерть Аслана Алборова

Руководитель Международного союза КВН и бессменный ведущий популярнейшего шоу Александр Масляков выразил соболезнования родным Аслана Алборова из команды «Пирамида» (Владикавказ). Звезда КВН покончил с собой, утверждают близкие Аслана Алборова

«Аслан был слишком молод, чтобы умирать. Но, к сожалению, так произошло. Я очень сочувствую ребятам и его близким», - сказал Александр Масляков по поводу неожиданного самоубийства 33-летней звезды владикавказской команды КВН «Пирамида».

Александр Масляков также высоко оценил талант Аслана Алборова. По его словам, команда КВН из Владикавказа «Пирамида» - одна из любимых команд мэтра, ее игроки очень талантливы. Поэтому столь ранний и неожиданный уход из жизни Аслана Алборова мэтр воспринял с большой горечью, сообщил Life.ru.