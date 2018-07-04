Татьяна Лазарева подтвердила слухи о расставании с мужем Михаилом Шацем
4 июля 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая, актриса Татьяна Лазарева подтвердила слухи о расставании с мужем Михаилом Шацем. После расставания они живут в разных странах, но сохранили хорошие отношения и общаются как родные люди.
Два года Лазарева живет с младшей дочерью в Испании. Семейство отдыхало в Марбелье, и в этом городке Татьяна почувствовала себя очень комфортно, понравился испанский городок и их с Михаилом детям. Лазарева поняла, что хочет остаться жить в Марбелье, а дети поддержали идею переезда.
Шац же к идее переезда отнесся прохладно, ему испанская "дыра" не пришлась по душе. Михаил и Татьяна откровенно поговорили и решили, что он будет жить в Москве и к ним приезжать.
Теперь, по признанию Лазаревой, они с мужем "проживают какую-то новую жизнь по отдельности". Шаца она считает самым близким своим человеком. По мнению актрисы, брак на всю жизнь – это пережиток прошлого. Расставание с Шацем Лазарева называет их новым "проектом".
Лазарева и Шац вместе с 1998 года, но официально оформили отношения в мае 2011 года.В браке родились две дочери - София и Антонина. У Татьяны Лазаревой есть сын от первого брака.
"Все мои интервью обычно откровенные, но это получилось каким-то супер откровенным", - призналась телеведущая.
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