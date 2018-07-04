Павел Прилучный попал в больницу, поклонники решили,что у него сердечный приступ

Актер Павел Прилучный попал в больницу. Его доставили в подмосковную клинику с подозрением на сердечный приступ, а stories Instagram звезды появилось видео, где молодой человек лежит под капельницей на аппарате ЭКГ.

"Друзья, берегите свое здоровье!" – обратился к подписчикам Павел. Поклонники запаниковали, завалили его вопросами о том, что случилось, но оказалось, что они волновались зря. У Прилучного диагностировали невроз и боли в шейном отделе позвоночника, позже сообщил Telegram-канал 112 .

Супруга актера Агата Муцениеце так же поспешила успокоить общественность. "У Паши все нормально, не волнуйтесь! После вашего звонка уже вся съемочная группа спрашивает: "Точно ли все хорошо у Прилучного?!" С ним ничего страшного не случилось, у Паши все отлично, здоров как бык! Не пугайте мою съемочную группу, не вникайте. Все отлично, все замечательно. Повода для беспокойства нет", – прокомментировала она госпитализацию мужа.