"Она его заразила", экс-участница телестройки о разводе Бузовой и Тарасова

Экс-участница скандальной телестройки Юлия Исаева рассказала о шокирующих подробностях развода Тарасова и Бузовой. Он заявила, что знает причину расставания пары вовсе не измены футболиста.

В частной переписке Юлия заявила, что, будучи в законном браке, Ольга не стеснялась «ходить налево», да и вообще сделала карьеру тем, «правильно всем давала еще на "Доме-2». В частности, она сообщила, что точно знает про секс телеведущей и рэпера T-Killah.

Но дальше в переписке все стало еще интереснее. «Заразила она Тарасова, вот и расстались… поэтому он у нее все забрал, но позволил для прессы сделать из себя жертву», – поведала Юля неизвестному собеседнику. Скриншоты этой частной переписки опубликовал Telegram-канал «Рынок шкур».

Из самого общения становится ясно, что обсуждается «стоимость» Юлии. Девушка сообщала, что 1000 евро - это совсем не много, поскольку она пользуется спросом и у нее много известных клиентов. Она даже называет имена некоторых из них, а так же обсуждает интисные подробности "близкого контакта".

Пользователи Сети уже начали комментировать информацию, «слитую» Юлей «Мышкой» Исаевой.«Ну не просто так Тарасов сказал, что если он расскажет, как все было на самом деле, то весь образ Бузовой, построенный на образе «брошенки», сразу рухнет. Да и с голой жопой он ее не оставил тоже не просто так», «Так он еще благородно поступил, не стал всю грязь вытаскивать на свет Божий. Хотя если договорились, «ты с меня бабок не просишь, а я молчу, что ты шалава», «А эта, видимо, не правильно дала, раз ее никто не знает толком», - пишут пользователи в комментариях.