Почему Полину Гагарину раскритиковали за фото в бикини

Звезды российского шоу-бизнеса массово демонстрируют свои фигуры в бикини. Порцию критики за якобы излишнюю худобу получила певица Валерия. Хейтеры шокированы торчащими ребрами младшей коллеги Валерии Полины Гагариной. В сети обсуждают фигуру 50-летней Валерии в бикини

После рождения второго ребенка - дочки Мии - певица сразу начала избавляться от набранных за месяцы беременности килограммов.

Гагарина знает, что такое бороться с лишним весом. Судя по фото, которые певица опубликовала в Инстаграм, она старалась похудеть максимально. "Ребрышки конечно все подпортили", "Реально перебор с рёбрами.. ешьте пока естся)", "Ой Совсем худущая наша Полиночка, точно стирать можно на ребрышках ", "Сикильдя!", - отозвались подписчики. (орфография авторов комментариев сохранена). "До анорексии один шаг!" - беспокоятся поклонники Полины Гагариной.

Слишком худой назвали и певицу Валерию.