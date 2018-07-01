Почему Полину Гагарину раскритиковали за фото в бикини
1 июля 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
Звезды российского шоу-бизнеса массово демонстрируют свои фигуры в бикини. Порцию критики за якобы излишнюю худобу получила певица Валерия. Хейтеры шокированы торчащими ребрами младшей коллеги Валерии Полины Гагариной.
После рождения второго ребенка - дочки Мии - певица сразу начала избавляться от набранных за месяцы беременности килограммов.
Гагарина знает, что такое бороться с лишним весом. Судя по фото, которые певица опубликовала в Инстаграм, она старалась похудеть максимально. "Ребрышки конечно все подпортили", "Реально перебор с рёбрами.. ешьте пока естся)", "Ой Совсем худущая наша Полиночка, точно стирать можно на ребрышках ", "Сикильдя!", - отозвались подписчики. (орфография авторов комментариев сохранена). "До анорексии один шаг!" - беспокоятся поклонники Полины Гагариной.
Слишком худой назвали и певицу Валерию.
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