Кержаков забрал ребенка у жены из-за денег, рассказал известный адвокат

История имеет свойство повторяться, а Александр Кержаков как под копирку разыгрывает сценарий с матерью-наркоманкой и сыном, который нуждается в отцовской защите уже второй раз. Сначала он отобрал сына у своей второй жены - Екатерины Сафроновой, теперь его третья жена Милана выступила с сенсационным заявлением, что знаменитый футболист уже месяц не дает ей видеться с сыном, которого похитил из ее дома.

Жена Кержакова неожиданно призналась, что она наркоманка и оклеветала мужа

В семье Алесандра Кержакова и его молодой супруги все было хорошо, ну крайней мере без скандалов в СМИ, ровно до смерти влиятельного отца Миланы – питерского сенатора Вадима Альбертовича Тюльпанова. А дальше начались сложности.

Сначала Милана Кержакова опубликовала на своей страничке в сети селфи, где был заметен синяк под глазом девушки. «Немного ударили», — так подписала тот снимок сама Милана. А затем Милана с депрессией и нервным срывом оказалась в клинике.

Именно поэтому многие и стали ее обвинять в том, что она бросила своего новорожденного сына. «Я не отрицаю, что наблюдалась у психотерапевта последние четыре месяца. Наблюдалась из-за последствий, причиненных мне Сашей!» – оправдывалась Милана в ответ на обвинения Яны Рудковской, которая пригрозила, что обнародует медицинские выписки из ее карты.

А дальше военные действия между супругами стали развиваться с удвоенной скоростью. Адвокат безутешной матери, Александр Добровинский выступил с неожиданным заявлением. Он рассказал масс-медиа, что Кержаков похитил ребенка у Миланы из-за денег. И использует сына как разменную монету для возвращения якобы долга. Более того, он «слил» запись телефонного разговора, суть которого сводилась к следующему: вернешь деньги - получишь сына, и чтобы «ни единого писка от тебя не было».

«В ту пору, когда в этой замечательной семье все было хорошо, дома царствовала любовь и властвовали чувства, Александр Кержаков перевел крупную сумму денег со своего счета на счет своей жены. Трагическая смерть отца Миланы не могла пройти для пары бесследно. Она и не прошла. В очень скором времени Александр Кержаков ушел. А еще через какое-то время, он попросил вернуть Милану всю переведенную сумму ему назад. Мол, пошутил... Договориться не удалось. И со слов Миланы, не видя никакого другого рычага давления, отец забирает малыша к себе», - так обрисовал ситуацию в семье бывшего нападающего правозащитник.

В общем, тихо как мышка жена Кержакова сидеть не стала, наоборот она взорвала социальные сети своими пламенными речами: «Да, я не святая и никогда ею и не пыталась быть, но я всегда была хорошей матерью и женой, я всегда горой была за Сашу и все его начинания. Да, у меня умер папа, и это меня сломало, подкосило, убило, мне плохо было!!! Если вы хотите мне помочь, пожалуйста, просто попросите поговорить со мной. Можно выйти на конструктивный диалог. Это все, о чем я прошу».

На стороне Кержаковой встали многие знаменитости, в том числе скандальный блогер Лена Миро. «Быть слабенькой – не преступление. Преступление - украсть у матери сына, как это сделал хам Кержаков. Как только у Миланы умер отец, который мог ее защитить, Кержаков оборзел вконец. Сейчас он просто забрал у женщины сына. Это неправильно. Так быть не должно», – написала она в своем блоге. И надо сказать, что обращение к общественности, кажется, возымели успех. По крайне мере сама Милана сообщила своим подписчикам, что супруг разрешил ей увидеть сына. Что выйдет из этой встречи пока не понятно, но симпатии пользователей явно не на стороне спортсмена, хотя и Милану фолловерам есть за что упрекнуть.

«Закон бумеранга ещё никто не отменял, детка!», «Отец Миланы вложил в этого … и его проекты в три раза больше, чем он перевёл ей на счёт. Отца не стало и отдавать долг не захотел. Решил остаться в шоколаде и со своим баблом, и при этом благополучно свалить от надоевшей ему жены», «А вам не приходило в голову не выносить сор из избы? Вести себя как обычные, нормальные люди и спокойно разобраться в ваших вопросах без соцсетей, «Малахова» и тд?», «А вот мне интересно, найдется ли третья дура, готовая поверить в историю про двух жен наркоманок, воспитывать его двух детей и рожать следующих», - написали пользователи в комментариях.