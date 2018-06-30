Татьяне Лазаревой из-за серьезной болезни предложили инвалидность

Телеведущая, актриса, многодетная мама Татьяна Лазарева призвала своих поклонников заботиться о своем здоровье. Лазарева поделилась, что ей предложили инвалидность, когда медики поставили точный диагноз. Звезда шоу-бизнеса, как и многие люди, не придавала серьезного внимания своему здоровью. Поклонники волнуются за Татьяну Лазареву

Пока не случился приступ. Телеведущую положили в больницу, она прошла обследование. Диагноз "язвенный колит" на Татьяну не произвел впечатления. А врач сказал, что можно получить инвалидность с этой болезнью, так она неизлечима. Оформить инвалидность ей предложили еще в 2013 году.

От инвалидности Татьяна Лазарева отказалась. Но сейчас ей необходимо постоянно принимать дорогостоящие лекарства.

По признанию теледивы, сначала она "серьезно не отреагировала на диагноз. "Мы такой народ, нас приучили терпеть, быть мужественными и улыбаться", - отметила она, сказав, что ее поколение "воспитывали так: мы не должны жаловаться, мы должны быть сильными, потому что слабые никому не нужны". "Это такое наследие советской страны, которое из нас уже не выдавишь, одна надежда на детей и внуков. Но прошло пять лет, у меня произошло очень тяжелое обострение, и я поняла, что пора чуть иначе посмотреть на свою жизнь", — цитирует Лазареву Wonderzine.

Татьяна Лазарева и Михаил Шоц растят троих детей.