Зажигательный танец четы Пугачевой-Галкина покорил пользователей Сети
30 июня 2018, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
Звездная чета Пугачевой-Галкина порадовала пользователей Сети романтическим танцем на вечеринке. Семья в полном составе, включая Кристину Орбакайте с мужем и дочерью отмечали день рождения друга на Кипр
«На чудесном дне рождения у друзей!», - подписал ролик супруг Примадонны.
Подписчики порадовались, что Максиму удалось сделать звезду эстрады счастливой женщиной и искренне пожелали паре оставаться и дальше такими же молодыми, обаятельными и любящими.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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