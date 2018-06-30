Зажигательный танец четы Пугачевой-Галкина покорил пользователей Сети

Галкин порадовал Пугачеву танцем на столе, повторить его на утро он бы не смог Звездная чета Пугачевой-Галкина порадовала пользователей Сети романтическим танцем на вечеринке. Семья в полном составе, включая Кристину Орбакайте с мужем и дочерью отмечали день рождения друга на Кипр

«На чудесном дне рождения у друзей!», - подписал ролик супруг Примадонны.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)29 Июн 2018 в 3:26 PDT

Подписчики порадовались, что Максиму удалось сделать звезду эстрады счастливой женщиной и искренне пожелали паре оставаться и дальше такими же молодыми, обаятельными и любящими.