Певица Жасмин показала фигуру в купальнике

Певица Жасмин показала стройную фигуру в купальнике. Лето - сезон отпусков. Звезды шоу-бизнеса разъехались по курортам и выкладывают в соцсетях фотоотчеты. 40-летняя Жасмин - мама троих детей. Смелое фото 71-летней Татьяны Васильевой на кровати обсуждают в сети

Артистке приходилось худеть после родов своих второго и третьего ребенка. За беременность певица набирала несколько килограммов. Жасмин упорно работала над фигурой. А теперь радует своих поклонников, а они засыпают певицу комплиментами.

Жасмин опубликовала фото в черном слитном купальнике и пляжном платье, - сообщает teleprogramma.pro.

Артистка позировала около бассейна. "Жасмин, так хорошо выглядите уже после родов, умничка и труженица*)", ""Похудели так, выглядите шикарно!", - хвалят Жасмин подписчики.

Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)27 Июн 2018 в 10:08 PDT

71-летняя актриса Татьяна Васильева отдыхает с детьми и внуками. Коллега и друг актрисы Стас Садальский выложил смелое фото актрисы.