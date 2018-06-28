Певица Жасмин показала фигуру в купальнике
28 июня 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Жасмин показала стройную фигуру в купальнике. Лето - сезон отпусков. Звезды шоу-бизнеса разъехались по курортам и выкладывают в соцсетях фотоотчеты. 40-летняя Жасмин - мама троих детей.
Артистке приходилось худеть после родов своих второго и третьего ребенка. За беременность певица набирала несколько килограммов. Жасмин упорно работала над фигурой. А теперь радует своих поклонников, а они засыпают певицу комплиментами.
Жасмин опубликовала фото в черном слитном купальнике и пляжном платье, - сообщает teleprogramma.pro.
Артистка позировала около бассейна. "Жасмин, так хорошо выглядите уже после родов, умничка и труженица*)", ""Похудели так, выглядите шикарно!", - хвалят Жасмин подписчики.
71-летняя актриса Татьяна Васильева отдыхает с детьми и внуками. Коллега и друг актрисы Стас Садальский выложил смелое фото актрисы.
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