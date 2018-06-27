Дочь известно актера Эдуарда Изотова, который сыграл роль Иванушки в советской сказке «Морозко», рассказала, как ее отец оказался в тюрьме и закончил свою жизнь в психбольнице.

Популярность к актеру пришла в 28 лет, когда вышедший на экраны фильм «Морозко», заставил буквально всю страну влюбиться в голубоглазого красавца Ивана. А затем секс-символ советской эпохи оказался в тюрьме по обвинению в валютных махинациях.

По официальной версии, Изотов со второй женой Ириной Ладыженской были задержаны при попытке обменять доллары на рубли. «Был суд, и моя мама собирала подписи в его защиту, бегала в театре, просила коллег поддержать. К тому времени она уже развелась с папой и во второй раз вышла замуж. Мама к каждому актеру подходила и просила подписать, был огромный список. И Крючков, и Андреев. Прекрасно выступал в суде Олег Стриженов! Все плакали», – рассказала дочь Изотова Вероника в программе «Судьба человека»

Но советский суд, как известно был «суровым, но справедливым» и для известных артистов никаких скидок не делал. Следующие три года Эдуард Изотов провел в тюрьме Матросская тишина. А после этого уже не смог вернуться к нормальной жизни.

«Следили за Ириной и ее бывшим мужем. И когда они хотели поменять, то деньги положили в сапог отцу! Ни себе, ни бывшему мужу, а моему отцу. Поэтому я считаю, что это подстава», – уверена Вероника.

Дочь уверена, тюрьма сломала ее отца. После заключения она едва узнала его. Но долгожданная свобода так и не стала пропуском в новую жизнь для Эдуарда Константиновича. Несколько инсультов и операций приковали его к инвалидной коляске. Ролей ему больше не давали, он не мог держать в руках даже текст. Затем отнялась речь.

Последние годы актер провел в психиатрической клинике. Перед смертью он очень хотел вернуться домой: «Он говорил: «Вы не понимаете, что здесь происходит. Это ужасно, заберите меня отсюда», - вспоминала его дочь.