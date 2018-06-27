"Тебе вообще бывает стыдно за свою работу?", Малахова уличили в обмане

В последней передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" шоумен Гоген Солнцев поведал зрителям душещипательную историю о гибели своей любимой девушки Галины Ивановой от рук жестокого битцевского маньяка. Однако зрители программы оказались далеко не дураками и уличили во вранье не только экс-участника скандальной телестройки, но и ведущего программы Андрея Малахова.

Гоген рассказывал, что познакомился со своей престарелой женой через несколько месяцев после гибели возлюбленной. Кроме того, в программе он приходит на могилу погибшей, трогательно приносит свежие цветы, заботливо поправляет крест. В ролике отчетливо видна дата смерти девушке – 3 октября 2017 лет. То есть ровно через 10 лет после того, как Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», приговорили к пожизненному заключению.

«На могиле убитой девушки стоит дата смерти 2017 год. Битцевский маньяк сидит с 2007 года. О каком маньяке идет речь? Гоген артист и аферист, этим все сказано. Бабку жалко по-человечески, не ведает что творит», – написали комментариях наблюдательные зрители.

«У Битцевского маньяка было всего лишь 3 женщины-жертвы из 51, остальные мужчины, одна из них выжила... И ни одной по имени Галина... Вот как можно так врать?», – уличили телеведущего в обмане пользователи Сети.

Трудно поверить, что редакторы программы, сочиняя слезливую историю не понимали, что «концы с концами не сходятся». Скорее всего, они просто не рассчитывали, что у людей хватит ума сопоставить факты.

«Мне очень хочется у него спросить: Андрей, на кого рассчитан весь этот бред? Ты искренне считаешь, что твоя аудитория – недалекие люди, которым можно в голову вложить все что угодно? Ты хоть понимаешь, что опускаешься все ниже и ниже с каждым днем, пробивая дно за дном? Тебе вообще бывает стыдно за свою работу? Или деньги не пахнут, и можно воротить все что угодно?», – задает вопросы Малахову член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян со страниц издания Дни.ру.

Напомним, битцевского маньяка признали виновным в убийстве 48 человек и трёх покушениях, при этом он сам сообщил о совершении ещё 12 тяжких преступлений. Список его жертв еще в 2007 году опубликован на сайте газеты «Московский комсомолец». Проверить слова Гогена Солнцева и Андрея Малахова было очень просто. Какой смысл так глупо врать?