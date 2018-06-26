Певица МакSим пожаловалась на здоровье

Певица МакSим объявила, что уходит со сцены на некоторое время из-за проблем со здоровьем. Артистка делает паузу в своей творческой деятельности, длившейся более 12 лет. Она взяла бессрочный отпуск, чтобы заняться своим здоровьем, - сообщают СМИ. Представители певицы ее временный уход не комментируют.

Артистка будет уделять больше времени своим детям. МакSим воспитывает двух дочек. 10 июня певице исполнилось 35 лет. Певица провела праздничный день со своими девочками.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)26 Июн 2018 в 5:31 PDT

И рассказала, что из-за болезни не смогла отметить день рождения со всеми друзьями. "Дорогие мои! К сожалению, по причине болезни, не смогла быть с вами на празднике. Я безумно благодарна тому, что вы для меня делаете, что вы всегда рядом, я чувствую вашу поддержку и вашу любовь. Спасибо вам большое!" - объяснила она.