Гоген Солнцев рассказал о гибели своих девушек. Одну убил Битцевский маньяк

37-летний Гоген Солнцев, женившийся на и 63-летней бизнесвумен Екатерине Терешкович, рассказал, что его бывших девушек преследуют трагические несчастья. Одна его возлюбленная погибла под колесами автомобиля, вторая стала жертвой Битцевского маньяка.

Он сообщил, что со своей девушкой Галей он втречался три года, а знаком был больше 15 лет. «Я ее очень любил и, конечно, ее смерть стала для меня полной неожиданностью. Ее убил Битцевский маньяк. Когда я узнал про это, был просто шокирован. Это был настоящий кошмар, очень тяжелая депрессия», - рассказал о самых тяжелых временах своей жизни шоумен в эфире программы «Прямой эфир».

Это была не единственная трегедия, которую пришлось пережить молодому человеку. Еще одна возлюбленная Солнцева - Виктория попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу. Эта череда роковых событий сильно сказались на жизни шоумена, который долгое время не позволял себе быть счастливым.

«Но потом появилась Катя. Она стала окружать меня заботой, вниманием, готовила для меня. В итоге, я смог вернуться к нормальной жизни», – признался Гоген.

Казалось бы, наконец-то вот оно счастье, но личная жизнь звезды снова оказалась под угрозой. И все из-за того, что его мать наотрез отказывается признавать брак сына женщиной, которая годится ему в бабушки. Она сразу же начала с оскорблений. «Ты старая вешалка, отвали от моего сына. Что ты пристала к молодому парню? Отсядь от него, не питайся его энергией. Илюша, зачем ты на ней женился? Какое у тебя будущее будет? У тебя не будет детей. Она же не сможет ему родить, а ему нужно нормальное будущее. Чтобы дети были, семья», – продолжила ругаться Людмила Васильевна.

Успокоить и переубедить разбушевавшуюся свекровь не удалось никому.