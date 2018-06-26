Рэпер Егор Крид отметил день рождения. Ему исполнилось 24 года. С днем рождения рэпера поздравила красавица-актриса Наталья Рудова. Рудова выложила в Instagram фото с Критом и написала признание: "Люблю за чуткость и искренность".

Публикация от rudovanata (@rudovanata)25 Июн 2018 в 1:11 PDT

Поздравляя Егора с днём рождения, Наталья пожелала ему быть "самым счастливым". Свой день рождения Егор Крид праздновал в одном из караоке-клубов. Среди гостей замечены рэпер-бизнесмен Тимати, телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская, актриса Наталья Рудова, Пашу и Ханна, L’One.

"Спасибо твоим родителям за тебя. Храни и береги свою трогательность. Пусть тебе в следующем году покорятся все концертные площадки, какие ты захочешь", - поздравила Барановская.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)25 Июн 2018 в 1:15 PDT

Тимати, поздравляя Егора с праздником, напомнил про Дашу.

Публикация от Егор Крид (@eoorkreed)25 Июн 2018 в 1:57 PDT

Даша Клюкина - участница шоу "Холостяк", начинающая актриса, победительница этого шоу. Егор Крид выбирал невесту из 25 участниц. Он выбрал Дашу. Но отношения не развивались и Егор объявил о расставании. Рэпер девушку на день рождения не пригласил. А Даша прислала Криду поздравление и пожелала больше постов о себе.