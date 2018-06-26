В дом вдовы Михаила Круга проникли грабители
26 июня 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на 26 июня неизвестные проникли в дом эстрадной певицы Ирины Круг, вдовы Шансонье Михаила Круга. Артистка проснулась и вызвала полицию. Подозреваемые разыскиваются.
«Я знаю, что это произошло сегодня ночью и что все были дома, но никто не проснулся. Ирина позвонила, единственное, что сказала, что в дом проникли. Она очень быстро все сказала, поэтому о ее состоянии не могу ничего сказать. Она к телефону не подходит», - сообщила представительница певицы Анна Тимохина. Дальнейшие подробности происшествия она раскрыть отказалась.
Ирина Круг – эстрадная исполнительница в жанре шансон, многократная обладательница премии «Шансон года». Была второй женой шансонье Михаила Круга. В 2018 году получила звание народной артистки России, пишет Lenta.ru.
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