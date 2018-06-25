В сети раскритиковали мужа Ани Лорак

В сети раскритиковали мужа певицы Ани Лорак. У супруга артистки был день рождения, и она опубликовала семейный фотографии в Instagram. Кое-кто завидовал певице, какой у нее красивый муж.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу познакомились в Турции. Мужчина работал менеджером отеля, в котором отдыхала певица. Мурат так полюбил Ани, что согласился переехать на ее родину.

Супругу Лорак исполнился 41 год. И поклонники звезды заметили, что ее супруг-красавец сильно постарел. Подписчики, рассмотрев снимки семьи Ани Лорак, заметили у Мурата морщины на лице и седину в волосах и назвали стариком.

"Боже мой как Мурат постарел, Мурат реально постарел, "Как Мурат старо выглядит, Да..., муженёк стал сдавать позиции. Стареет, Боже..... Мурат...., Мурат как старик", - (орфография и пунктуация автора комментария сохранены).

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)24 Июн 2018 в 7:16 PDT

Напомним, Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу растят дочку Софию. Поклонник певицы любят не только ее творчество, но и ее семью.