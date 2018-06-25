Актриса Анна Ардова выписана из больницы
25 июня 2018, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 25 июня, стало известно, что актрису Анну Ардову выписали из больницы. Соответствующую информацию сегодня предоставил директор московского театра имени Маяковского Олег Ошарин.
Согласно последним данным, Анна Ардова проходила в больнице плановое лечение, а в настоящий момент она уже находится дома. Как уточняет РИА "Новости", артистка чувствует себя прекрасно.
Директор театра добавил, что актриса решила успокоить своих поклонников и на своей страничке в социальной сети опубликовала ролик, в котором можно увидеть ее, гуляющую в парке с детьми.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ардову прооперировали в одной из клиник.
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