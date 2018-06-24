В сети попало видео со свадьбы Кита Харрингтона и Роуз Лесли. Свадьба исполнителей ролей Джона Сноу и Игритт в сериале «Игра престолов» состоялась в Шотландии. Роуз Лесли - уроженка шотландской области Абердиншир. Кит Харрингтон женился на Роуз Лесли

Церемония бракосочетания прошла в церкви близ города Инверури. Под венец Роуз Лесли вел ее отец, одетый в национальный шотландский костюм. После свадебной церемонии 31-летние молодожёны и их гости веселились в принадлежавшем отцу актрисы замке.

Свадебное фото опубликована в Инстаграм актрисы.

Публикация от Rose Leslie (@roseleslie_got)23 Июн 2018 в 9:49 PDT

На торжестве присутствовали несколько коллег Харрингтона и Лесли по съёмочной площадке, включая Питера Динклэйджа, Мэйси Уильямс, Софи Тёрнер и Эмилию Кларк.

Пара познакомилась на съёмках сериала в 2012 году. О помолвке Харрингтона и Лесли стало известно в сентябре прошлого года.