В сети попало видео со свадьбы Кита Харрингтона и Роуз Лесли
24 июня 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
В сети попало видео со свадьбы Кита Харрингтона и Роуз Лесли. Свадьба исполнителей ролей Джона Сноу и Игритт в сериале «Игра престолов» состоялась в Шотландии. Роуз Лесли - уроженка шотландской области Абердиншир.
Церемония бракосочетания прошла в церкви близ города Инверури. Под венец Роуз Лесли вел ее отец, одетый в национальный шотландский костюм. После свадебной церемонии 31-летние молодожёны и их гости веселились в принадлежавшем отцу актрисы замке.
Свадебное фото опубликована в Инстаграм актрисы.
На торжестве присутствовали несколько коллег Харрингтона и Лесли по съёмочной площадке, включая Питера Динклэйджа, Мэйси Уильямс, Софи Тёрнер и Эмилию Кларк.
Пара познакомилась на съёмках сериала в 2012 году. О помолвке Харрингтона и Лесли стало известно в сентябре прошлого года.
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