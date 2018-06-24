Шнуров и Слепаков записали песню о российской сборной по футболу

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и шоумен Семён Слепаков записали короткую песню "Чемпионы". Они посвятили песню российской сборной по футболу и ее наставнику Станиславу Черчесову.

Сергей Шнуров болел на трибунах стадиона в Петербурге за российскую сборную на матче "Россия - Египет". После второй победы россиян у Шнурова и Слепакова родилась песня со словами:

"Мы — футбольная держава, нас так просто не возьмешь,

Не найти на нас управы, против Дзюбы не попрешь!

Нас соперники боятся, намочили все трусы,

Потому что ночью снятся им Черчесова усы".

"Что творится на поле", - поют артисты. "Даже у Марадоны глаза вылезли", - отметили они.

Песня опубликована на youtube.