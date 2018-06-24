"Мы больше, чем друзья", - сказала Бузова о своих отношениях с Киркоровым

В Сети давно обсуждают отношения Ольги Бузовой и Филиппа Киркрова. Пользователи гадают, что это? Удачный пиар для обоих артистов, творческий союз или искренняя дружба? Звезда скандальной телестройки неожиданно заявила, что с королем поп-сцены ее связывает нечто большее, чем дружба.

«Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…» - сообщила телеведущая в программе «Привет, Андрей!» Она хотела продолжить, но Филипп предложил ей поставить многоточие.

Передача, посвященная нашумевшему клипу на песню «Цвет настроения – синий» превратилась в бенефис Киркорова и Бузовой. На программу пригласили даже Бедроса Киркорова и бабушку Ольги, которая живет в Клайпеде, и ее приезд стал для теледивы настоящим сюрпризом.

Надо сказать, что 80-ти летняя Алла Тимофеевна оказалась более разумным человеком, чем многие пользователи Сети, она убеждена, что никакой свадьбы Ольги и Филиппа ждать не стоит, но все равно она гордится внучкой, которая стала знаменитостью. «Я считаю, что не может быть этого, потому что у них чисто творческие отношения...», - заявила она.

Ну а сам король поп-сцены порекомендовал родственнице Бузовой внимательно присмотреться к своему отцу. «Смотрю я на вас, Алла Тимофевна. Надо вас с Бедросом познакомить. Ему 86, выглядит прекрасно. Все есть. Правда, он женат. Но в Болгарии две-три жены в порядке нормы», - предложил певец.

Пользователи Сети, смотревшие программу, раскритиковали поведение звезд эстрады, а вот бабушка Ольги Бузовой им понравилась своей естественностью и простотой.

«Весь цвет нашей ущербной «попсовой элиты» собрался на программе», «Филю-то чуть не поженили, уже и «Горько» начали кричать... еле-еле отбрехался», - написали фолловеры в комментариях.