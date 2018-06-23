Сын Сергея Зверева пригрозил отсудить квартиру у своего приемного отца

Сын Сергея Зверева пригрозил знаменитому отцу, что отсудит у него квартиру, если тот перестанет ему помогать материально. Отношения между стилистом и его приемным сыном уже несколько лет все ухудшаются, и Зверев-младший решил пойти на крайние меры.

Результаты ДНК-тест сына Сергея Зверева заставили юношу разрыдаться

Несколько лет назад Сергей Зверев-младший узнал, что они приемный сын. После этого в семье известного стилиста началась череда бесконечных сор и выяснений отношений. Сейчас молодой человек пытается отыскать биологических родителей, он ездил на историческую родину своего отца в Иркутскую область, нашел детский дом, где жил когда-то.

«Сережа усыновил его в 3 годика. Пришел на благотворительное мероприятие в иркутский детский дом, увидел его маленького, в обгрызанной кровати. Он подумал, что это крысы, но это дети грызли, от голода в 90-е годы. В охапку его взял и бегом оттуда. За мать мальчику была мама Сергея-старшего», – рассказали близкие знакомые стилиста Сергея Зверева журналистам «СтарХит». Они же вспоминали, что ребенок долго болел астмой, задыхался ночами, и семья артиста буквально выхаживала малыша.

Сергей Зверев всегда пытался из приемного сына знаменитость. Он присутствовал на модных показал, участвовал в шок, снимался в телепрограммах. Но во время переходного возраста стал неуправляемым. По словам друзей стилиста, он начал воровать деньги и вещи из дома, постоянно врал, а когда его после школы устроили в университет, он вовсе не хотел учиться.

«Он целый год делал вид, что ходил туда, но так и не появился в институте ни разу! Потом Зверев-старший устраивал его на разные музыкальные каналы ведущим, он отказывался от работы, отнекивался и говорил, что у него личная жизнь. Причем Сергей договаривался о хороших зарплатах с занятостью всего 2 раза в неделю, по 2 часа!» – сообщили знакомые звезды.

При этом Зверев-старший до последнего помогал своему приемному сыну, передавал ему одежду и деньги. Но после череды скандалов решил, что сын уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно решать свои проблемы. И тогда младший Зверев решил прибегнуть к угрозам.

«В недавнем сообщении он написал: «Если папа не будет помогать, мы отсудим его квартиру», – поделился знакомый известного стилиста.