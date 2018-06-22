Тимати и Крид случайно перекрыли центр Москвы
Рэперы устроили транспортный коллапс
22 июня 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
Рэпер Тимати перекрыл центр Москвы. Автомобили застряли в пробке на Дмитровке в тот день, когда Тимати открывал свой салон красоты. Среди наших музыкантов есть не только бизнес-леди, но и артисты-бизнесмены.
Тимати вместе с рэпером Егором Кридом забрались на внедорожник и пели. А толпа фанатов визжала и ревела от счастья вживую увидеть знаменитостей и послушать бесплатно.
Тимати пошел по следам Ольги Бузовой, которая открывала на Цветной бульваре свой ресторан, и там собрались тысячи ее поклонников.
Тимати на церемонии открытия салона красоты сопровождала его возлюбленная модель Анастасия Решетова. ВИДЕО рэпер опубликовал в Инстаграм.
Салон красоты - не первый бизнес Тимати. У рэпера есть сеть магазинов и бургерных. Ранее Тимати в пух и прах раскритиковал музыкальную премию "МУЗ-ТВ", пообещав не приходить на нее больше.
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