Тимати и Крид случайно перекрыли центр Москвы

Рэпер Тимати перекрыл центр Москвы. Автомобили застряли в пробке на Дмитровке в тот день, когда Тимати открывал свой салон красоты. Среди наших музыкантов есть не только бизнес-леди, но и артисты-бизнесмены.

Тимати вместе с рэпером Егором Кридом забрались на внедорожник и пели. А толпа фанатов визжала и ревела от счастья вживую увидеть знаменитостей и послушать бесплатно.

Тимати пошел по следам Ольги Бузовой, которая открывала на Цветной бульваре свой ресторан, и там собрались тысячи ее поклонников.

Тимати на церемонии открытия салона красоты сопровождала его возлюбленная модель Анастасия Решетова. ВИДЕО рэпер опубликовал в Инстаграм.

Салон красоты - не первый бизнес Тимати. У рэпера есть сеть магазинов и бургерных. Ранее Тимати в пух и прах раскритиковал музыкальную премию "МУЗ-ТВ", пообещав не приходить на нее больше.