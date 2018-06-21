Сергей Шнуров вновь высказался о пенсионной реформе

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров высказался о повышении пенсионного возраста. На своей страничке в соцсети Twitter артист написал, что "своих стариков" он всегда содержал самостоятельно.

Музыкант, однако, отметил, что не следует на кого-либо надеяться – нужно рассчитывать только на себя. Шнуров в новом посте также призвал двадцатилетних граждан Российской Федерации "перестать ныть" насчет будущего повышения пенсионного возраста.

Он отметил, что люди, которые активно обсуждают решение властей, сами в настоящий момент не стремятся зарабатывать для хорошей жизни в старости а "попивают смузи в барбершопах".