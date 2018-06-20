Ева Лонгория в 43 года родила первенца

В семье знаменитой американской актрисы Евы Лонгории и ее мужа, бизнесмена Хосе Антонио Бастона, произошло радостное событие. 19 июня актриса родила мальчика в одной из клиник Лос-Анджелеса. Ева Лонгория накануне родов снялась в бассейне

Как сообщает Hola!USA, супруги решили назвать новорожденного сына Сантьяго Энрике. Как отметила Ева, они с мужем очень счастливы, что ребенок наконец-то к ним присоединился.

Будучи беременной, актриса Ева Лонгория снялась в смелой фотосессии накануне родов. Ожидая ребенка, она все также активно работала и посещала всевозможные мероприятия.