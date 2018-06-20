Солистка группы Serebro разделась ради футбольного матча Россия — Египет

Подопечная Макса Фадеева опубликовала в Сети откровенное фото во время футбольного матча российской сборной с Египтом. Солистка группы Serebro Ольга Серябкина удивила своих подписчиков. Она разместила в Instagram фотографию, на которой предстала в полуобнаженном виде и попросила объяснить ей правила игры в футбол.

Хотя тут же певица объяснила, что это была шутка и правила игры, надо полагать, она прекрасно знает. «на самом деле, я так кайфую от ЧМ и всего, что сейчас творится в Москве. На улицах происходит безумие и это офигенно. Наше единение, наша страна и наши победы. А ещё я успела подснять гол!!! Знали бы вы, каких трудов мне стоило сдержать свой ор. УРА!!!» - написала девушка в своем микроблоге и разместила тут же видеоролик.

Надо ли говорить, что многие поклонники знойной красотки порадовались очередному фото звезды. Ударная смесь – футбол и обнаженное тело произвели неизгладимое впечатление на пользователей, а некоторые даже решили объяснить правила игры в футбол исполнительнице. «Да правила простые, они забивают, ты раздеваешься», - написали они в комментариях.

Но были и те, кто негативно отреагировал на поведение девушки. «В чем связь между футболом и фотографией в белье?», «Кто-нибудь объясните Серябкиной, что красивой девушка может быть не только раздетой. Сколько можно уже?», - возмутились фолловеры.