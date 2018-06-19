Новый снимок Леры Кудрявцевой заставил фанатов сомневаться в ее беременности
19 июня 2018, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Новая фотография телеведущей Леры Кудрявцевой вновь заставила поклонников сомневаться в ее беременности. Согласно некоторым данным, звезда должна второй раз стать матерью уже в августе текущего года.
Накануне Кудрявцева опубликовала кадр, на котором она запечатлена в красивом голубом платье и кроссовках. Наряд подчеркивает стройные ноги телеведущей, а ее фигура по-прежнему кажется очень тонкой и хрупкой. Многие фолловеры недоумевают, поскольку в блоге мужа Леры недавно появилось фото, на котором отчетливо виден живот.
Знаменитость, очевидно, хочет сохранить свое положение в тайне и пытается ввести общественность в замешательство. Известно, однако, что Кудрявцева уже перестала появляться на светских мероприятиях.
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