Мать сына Олега Яколева не предъявила прав на наследство

Певец, солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев знал, что у него растет внебрачный ребенок. Сына артисту родила его поклонница из Петербурга. После смерти Олега Яковлева мама мальчика не предъявляла прав на наследство. Хотя могла, ребенок - прямой наследник певца, - сообщает teleprogramma.pro. У покойного участника "Иванушек" Олега Яковлева нашли тайную квартиру за рубежом

Скоро будет год, как скончался Олег Яковлев. Он умер 29 июня 2017 года. За немалое наследство музыканта боролись его гражданская жена Александра Куцевол и родственники. Как оказалось, певец не включил в завещание Сашу Куцевол, отписал одну из своих квартир другу Роману Радову.

Музыкант владел квартирой на Рязанском проспекте общей площадью 51,1 кв. м и квартирой на Дербеневской набережной, где проживал последние годы с девушкой. Александра уверена, что Олег находился в плохом состоянии, когда составлял и подписывал завещание. А суд принял сторону Романа Радова - друга Олега Яковлева. Радов рассказывал ранее, что они были знакомы еще со студенческой скамьи, именно в тот период они и купили две доли в коммунальной квартире, в которой сделали ремонт и перепланировку.

Адвокат Радова говорит, что право собственности зарегистрировано на Романа. Сейчас в квартире якобы живут Куцевол и ее родители.