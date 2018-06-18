Мать сына Олега Яколева не предъявила прав на наследство
18 июня 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
Певец, солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев знал, что у него растет внебрачный ребенок. Сына артисту родила его поклонница из Петербурга. После смерти Олега Яковлева мама мальчика не предъявляла прав на наследство. Хотя могла, ребенок - прямой наследник певца, - сообщает teleprogramma.pro.
Скоро будет год, как скончался Олег Яковлев. Он умер 29 июня 2017 года. За немалое наследство музыканта боролись его гражданская жена Александра Куцевол и родственники. Как оказалось, певец не включил в завещание Сашу Куцевол, отписал одну из своих квартир другу Роману Радову.
Музыкант владел квартирой на Рязанском проспекте общей площадью 51,1 кв. м и квартирой на Дербеневской набережной, где проживал последние годы с девушкой. Александра уверена, что Олег находился в плохом состоянии, когда составлял и подписывал завещание. А суд принял сторону Романа Радова - друга Олега Яковлева. Радов рассказывал ранее, что они были знакомы еще со студенческой скамьи, именно в тот период они и купили две доли в коммунальной квартире, в которой сделали ремонт и перепланировку.
Адвокат Радова говорит, что право собственности зарегистрировано на Романа. Сейчас в квартире якобы живут Куцевол и ее родители.
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